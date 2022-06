Gravataí lança programa para educação sexual e pretende ampliar acesso a meios contraceptivos na rede pública

A prefeitura de Gravataí apresentou um programa estratégico de aconselhamento, planejamento sexual e reprodutivo. O objetivo do projeto é garantir e ampliar a oferta de métodos contraceptivos com a finalidade de qualificar a disponibilização dos medicamentos no âmbito municipal.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Régis Fonseca, o programa é bastante significativo para os gravataienses, visto que irá fornecer aos munícipes os melhores equipamentos possíveis. "É fundamental para a vida em sociedade, pois é uma ação que envolve tanto os homens quanto as mulheres. Seremos um exemplo para o Estado e para o Brasil", disse. Este ano, por exemplo, o município retomou as vasectomias após dois anos.

Segundo o médico ginecologista da pasta, Marcelo Leone, os médicos das unidades de saúde, ainda durante a pandemia, foram treinados para a implantação dos métodos contraceptivos. Em 2020, ao menos 350 dispositivos intrauterinos (DIUs) de cobre foram colocados nas mulheres. No ano seguinte, 400 destes foram implantados. No mesmo período, 500 implantes subcutâneos hormonais foram aplicados,. "É um método que, apenas, quem tinha convênio, tinha direito. Agora, vamos estender essa opção para as mulheres que utilizam o SUS", salientou o médico.

Marcelo reforçou que, com a adoção desses métodos contraceptivos, uma série de mudanças positivas tende a acontecer a médio e longo prazos. Entre eles, a diminuição dos índices de feminicídio e de criminalidade, a redução nos indicadores de violência doméstica e o fornecimento de vidas mais dignas às mulheres.