Novo Hamburgo integra projeto nacional sobre mobilidade urbana

A cidade Novo Hamburgo foi uma das 11 de todo o Brasil selecionadas no projeto AcessoCidades, uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) apoiada pela União Europeia, em parceria com a Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Espanha) e Associazione Nazionale Comuni Italiani (Itália). Inicialmente, a iniciativa contava com 120 municípios participantes, dos quais 11 foram selecionados para a segunda fase, que prevê três grandes ações em cada um dos municípios contemplados: diagnóstico local de acessibilidade urbana, apoio técnico para viabilização de boas práticas em mobilidade urbana e capacitação no uso de dados abertos para o planejamento do transporte.

A primeira ação será a capacitação de técnicos de Novo Hamburgo para o uso de dados abertos para o planejamento e a gestão dos transportes. A etapa seguinte será um diagnóstico local de desigualdades de classe, raça e gênero relacionado à mobilidade e à acessibilidade urbana. O diagnóstico contará com apoio de uma consultoria para um mapeamento de dimensões objetivas e subjetivas relacionadas ao acesso às oportunidades urbanas e às experiências da população nos seus deslocamentos cotidianos.

Após este diagnóstico, o município do Vale do Sinos receberá apoio técnico para a viabilização de boas práticas em mobilidade urbana, incluindo elaboração de planos ou revisão de ações voltadas à redução das desigualdades. O projeto acontecerá de agosto deste ano a dezembro de 2023 e poderá contar com o compartilhamento de experiências entre municípios brasileiros, italianos e espanhóis. "Queremos transformar para melhor o transporte público em Novo Hamburgo, atendendo os anseios da população, e esta é mais uma ferramenta e oportunidade de alcançarmos nossos objetivos", comenta com entusiasmo a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira.