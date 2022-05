Canoas tem 264 vagas de emprego à espera de candidatos

O Banco de Oportunidades da prefeitura de Canoas está com 264 vagas de trabalho disponíveis. Os interessados podem cadastrar seus currículos no site da prefeitura. Ao todo, 1.053 empresas são parceiras. Com salário de R$2,8 mil há três vagas para mecânico automotivo. A partir de R$2,5 mil, também há vagas para polidor de veículos, assistente administrativo, coordenador de serviços, entre outras áreas.

Vagas para vendedor (122), operador de telecobrança (71) e recepcionista (30) são as com maior número de oportunidades abertas. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Daurinei Alt, as oportunidades são destinadas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. "O banco é uma ferramenta online, gratuita e de fácil acesso disponibilizada para intermediação de empregos", destaca, Daurinei Alt.

Nesta quarta-feira (1) também será realizada mais uma edição do Feirão de Emprego. O evento acontece na subprefeitura Guajuviras, na avenida Boqueirão 3166, bairro Estância Velha. De janeiro à maio, o Feirão totalizou 2.788 atendimentos aos trabalhadores que buscaram uma das vagas disponíveis, seja para recolocação no mercado de trabalho ou para busca de nova oportunidade.