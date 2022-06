Grupo pretende criar entidade para apenadas de Santa Maria

O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom recebeu um grupo de pessoas que busca instalar uma Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) Feminina em Santa Maria, vinculada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC). A ata da Apac foi assinada pelos integrantes da iniciativa e pelo chefe do Executivo durante o encontro.

A ata assinada será encaminhada à FBAC para avaliação do pedido de instalação de uma Apac Feminina em Santa Maria. Esta associação, como prevê o nome, deverá atender apenadas do sistema carcerário do Município com atividades de reintegração social e reinserção no mercado de trabalho. "Eu acredito na ressocialização dos apenados. A prefeitura tem inúmeros projetos que buscam a reintegração social destas pessoas e seguiremos com integral apoio a iniciativas que buscam este objetivo", pontuou Pozzobom.

O presidente da Apac Santa Maria, João Felipe Silveira Ribeiro, comentou que em 2022 se completa 50 anos desde a fundação da primeira Associação de Proteção e Assistência aos Condenados no Brasil. Ele também citou que as Apacs e a FBAC são reconhecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) como programa de reintegração social de apenados. "Nós pensamos que Santa Maria, pelo tamanho e o porte da cidade, precisa ter uma Apac. Por isso, estamos batalhando para que ocorra a implementação da associação aqui. Ficamos felizes em contar com o apoio da Prefeitura para concretizar esta iniciativa na cidade", salientou Ribeiro.

A Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) é uma associação sem fins lucrativos que tem a missão de congregar a manter a unidade de propósitos das suas filiadas e assessorar as Apacs. Mantém ainda a tarefa de orientar, zelar e fiscalizar a correta aplicação da metodologia e ministrar cursos e treinamentos para funcionários, voluntários, recuperandos e autoridades de modo a consolidar as Apacs existentes e contribuir para a expansão e multiplicação de novas filiais.