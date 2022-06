Santa Cruz do Sul quer criar parque tecnológico no Distrito Industrial

A instalação do Parque de Inovação e Tecnologia no Distrito Industrial de Santa Cruz do Sul está tomando forma. A prefeita Helena Hermany assinou um projeto de lei, que será encaminhado à Câmara de Vereadores, para que o município possa fazer uso de um imóvel como pagamento parcial à desapropriação de outro, de propriedade da empresa BBF Participações e Empreendimentos Ltda.

O objetivo com a instalação do parque, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Márcio Martins, é fornecer espaço físico adequado para pesquisas e desenvolvimento de novos processos e tecnologias, bem como a cooperação entre instituições e empresas dos mais diversos portes. "Será o segundo maior parque tecnológico do Estado administrado por um município", afirmou.

Segundo Martins, sozinho o poder público não conseguirá nenhuma ação que dê resultados concretos. Para tanto, ele afirma que é necessária a convergência entre iniciativa privada, poder público, sociedade civil organizada e instituições de ensino. "Vamos fazer com que Santa Cruz do Sul seja destaque em inovação e tecnologia", provocou, destacando ainda a força do setor. "No ano passado R$ 23 bilhões foram faturados no Estado por empresas de inovação e tecnologia", disse o secretário.

Em seu pronunciamento a prefeita falou em sinergia e disse que o projeto será um sucesso com a participação da comunidade. "As coisas acontecem quando o poder público caminha junto com as entidades, parceiros e comunidade". Ela ressaltou a localização privilegiada do imóvel, situado na zona sul do município, próximo a comunidades carentes que poderão contar com acesso facilitado ao Banco do Povo e ao Balcão do Empreendedor para começar pequenos negócios e assim alcançarem a emancipação.

De fácil acesso, situado bem no coração do Distrito Industrial, o prédio que será utilizado para abrigar o parque tem 2 mil metros quadrados de área construída, com auditório e espaços para cowork, startups e empresas, podendo receber aproximadamente 40 empreendimentos. No entendimento de um dos diretores da ACI, Eduardo Bitencourt, a instalação de um parque de inovação e tecnologia tem potencial para ser um marco na economia de Santa Cruz, com inúmeros reflexos nos próximos anos. "O futuro nos parece muito interessante com esta movimentação que começa hoje. A gente vê o quanto estas empresas movimentam com relação a investimentos e capital intelectual. E não é apenas a questão econômica, mas o aspecto social desta iniciativa", avaliou.