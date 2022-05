Eldorado do Sul terá shows para festejar aniversário de 34 anos

De 4 a 8 de junho acontece o Festerê Fest 2022, evento que comemora os 34 anos da cidade de Eldorado do Sul. Com entrada franca, a programação contará com a participação de diversas atrações durante os cinco dias de shows. Tributo a Cristiano Araújo (Léo D'Lucca), Banda Maskavo, Baile com Os Monarcas, Nenhum de Nós e Tributo a Tim Maia são alguns dos destaques do evento, que comemora o aniversário da cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Com uma programação popular, o Festerê Fest 2022 promete reunir o sucesso das edições anteriores, reunindo um público estimado em 25 mil pessoas por dia. A abertura, no sábado (4), terá apresentações de Identidade Acústica (17h), Agentes (18h), Gran Toro (19h), The Best Groove (20h), Baile do Finna (21h) e Maskavo (22h).