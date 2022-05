Segunda etapa de reforma da Casa Vidal inicia em Taquara

Foi lançada, em Taquara, a segunda parte da reforma da Casa Vidal. A solenidade ocorreu no gabinete da prefeita Sirlei Silveira e contou com a presença de autoridades, imprensa e representantes das empresas patrocinadoras. O projeto é promovido através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e teve a primeira fase a obra de restauro da edificação concluída em novembro de 2020.

A segunda etapa foi aprovada em agosto de 2021 (Pró-Cultura/RS) no valor de R$1.062 milhão. Foi captado 97% dos recursos com parcerias de empresas privadas da região. Nesta segunda etapa, o projeto prevê a execução da cobertura do prédio principal, estruturas internas e para o elevador, barroteamento do piso e drenagens e escavação do porão para o elevador.

Na etapa anterior foi feita a execução do restauro da parte mais antiga, que tem traços de enxaimel, substituição da cobertura e a construção da nova edificação com banheiros e salas com cobertura em telhado verde. Na fachada da edificação foi retirado todo o reboco e executado um novo de cal e areia, foram feitos reforços nas fundações e realizados ajustes no nível entre os diferentes momentos históricos da Casa Vidal. Na parte nova que compreende banheiros e salas de apoio, foi feita a fundação, alvenarias, vigas e laje de cobertura.

Ao final da segunda etapa do projeto da Casa Vidal inicia-se a terceira etapa. Em novembro de 2021, o município participou do edital Museus Municipais, sendo contemplado a receber recursos diretos. Serão investidos R$3.6 milhões. O prazo de execução dessa etapa será de 24 meses.