Veranópolis projeta retomada com edição 2023 da Femaçã

A XI edição Festa Nacional da Maçã e Feira Agroindustrial de Veranópolis (Femaçã) foi lançada em evento no salão do Clube Sociedade Alfredochavense. A solenidade também marcou a apresentação da nova identidade visual e do calendário de programações, que inclui a escolha do trio de soberanas.

A solenidade marcou ainda o início das atividades do evento, que ocorrerá entre os dias 14 e 16 de abril e de 20 a 23 de abril de 2023, junto ao Parque de Exposições José Bin, e fez um resgate dos números da última edição, em 2019.

O presidente da XI Femaçã, Vagner Cielo, resumiu a intenção da diretoria em fazer da 11ª edição mais um marco na história de Veranópolis. Segundo ele, entre o lançamento e o último dia da festa, em abril do ano que vem, todos os esforços serão no sentido de mobilizar as comunidades, divulgar o evento em outras regiões e atrair um público ainda maior. Em 2019, mais de 60 mil pessoas visitaram a X Femaçã. "Veranópolis é reconhecida internacionalmente pela qualidade de vida, pela hospitalidade e pelo pioneirismo no cultivo da maçã. Esse é nosso desejo e que queremos compartilhar com todos", manifestou o presidente,

O prefeito de Veranópolis, Waldemar de Carli, reiterou que a Femaçã ajuda a consolidar a marca patenteada pelo município como o Berço Nacional da Maçã. "O evento reverbera todo o nosso potencial econômico, turístico e de um estilo de vida que assegura à nossa cidade outra marca, de Terra da Longevidade. A Femaçã é uma festa que agrega toda a comunidade veranense, que recebe os visitantes com simpatia e hospitalidade, que tem orgulho de aqui viver e dizer que ama a cidade com um sorriso no rosto", discursou.