Oktoberfest de Igrejinha confirma retorno presencial e define datas

Confirmada para acontecer entre os dias 14 e 23 de outubro, a 33ª edição da Oktoberfest de Igrejinha marcará a retomada da festa em formato presencial após dois anos. A Associação de Amigos da Oktoberfest (Amifest), organizadora do evento, apresentou a programação de shows e a marca de chopp oficial do evento de 2022, que será a Amstel.

Além das tradicionais bandinhas típicas alemãs e bandas de baile, a festa deste ano confirmou atrações nacionais de renome para animar os pavilhões do Parque de Eventos Almiro Grings: Dilsinho, Maiara e Maraísa, Diego e Victor Hugo e Zé Neto & Cristiano. Um dos grandes diferenciais da tradicional festa da colonização alemã é o caráter voluntário e solidário, já que são mais de 3 mil voluntários que se dedicam à organização e realização do evento.

Para o presidente da organizadora do evento, Tiago Itamar Petry, a responsabilidade sempre foi o fator principal e determinante nas decisões e escolhas da associação. "Esperamos muito por esta retomada, que será um momento especial e significativo para a entidade e toda a comunidade", comemora. "Mesmo que a Oktoberfest seja uma festa cultural e de tradições, também buscamos trazer artistas que estão em evidência no cenário nacional e que sejam atrativos aos visitantes", explica Petry.

Até o dia 11 de outubro, o público já pode garantir ingressos para a Oktoberfest de Igrejinha com valor promocional e de forma limitada. Nesta modalidade, para as sextas-feiras, dias 14 e 21 de outubro, o valor é de R$ 30,00. Já aos sábados, dias 15 e 22 de outubro, o ingresso custa R$ 20,00; enquanto aos domingos, dias 16 e 23 de outubro, a entrada está no valor de R$ 35,00.

A partir de 12 de outubro, os ingressos para sextas-feiras custarão R$ 40,00; sábados, o valor será de R$ 30,00; e, aos domingos, serão vendidos por R$ 45,00. Os ingressos estão disponíveis através do site oficial da Oktoberfest (oktoberfest.org.br) ou nos pontos físicos de venda, que podem ser verificados no site.