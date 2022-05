Caxias do Sul quer destravar recursos para obras federais

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, esteve na semana passada em agenda em Brasília, em busca de recursos para o encaminhamento de obras de mobilidade e lazer em Caxias do Sul. Acompanhado do ex-deputado federal Mauro Pereira, encontrou-se com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a quem solicitou atenção do governo para a duplicação do trecho da BR-116 no município.

Mauro Pereira foi quem encaminhou o assunto da obra de complemento de duplicação da rodovia, que teve aprovação do governo de Michel Temer. "A obra, infelizmente, foi feita só de um lado da rodovia em função da canalização da rede da Sulgás que passa pelo local, agora resolvido. Teremos reunião com o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre para a retomada das obras", explicou.

Outro ponto abordado foi a retomada do projeto do viaduto da BR-116 com a Perimetral Norte. "O governo alega dificuldade orçamentária para o momento, mas como prefeitura vamos continuar insistindo. Embora grandes obras tenham sido feitas na BR-116, precisamos trazer investimentos para Caxias e facilitar o transporte para as empresas. A infraestrutura é o maior problema da região", comentou.

A viagem serviu também para dar andamento ao projeto do aeroporto de Vila Oliva. O prefeito esteve no Ministério da Infraestrutura, onde conversou com os assessores Euler José dos Santos e Mauro Canosso. Nos próximos dias, a prefeitura fará reunião com a empresa que ganhou a licitação do projeto para agilizar a conclusão com intuito de lançar a licitação das obras ainda em 2022.