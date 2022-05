Cesta básica em Caxias do Sul chega próximo de R$ 1,2 mil

O Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais da UCS apontou inflação dos preços em Caxias do Sul no mês de abril. No mês de abril, o custo da cesta básica na cidadealcançou o valor de R$ 1.195,66, uma alta de 2,02% em relação ao mês anterior. Março fechou com a cesta básica custando R$ 1.171,95.

A elevação se deve especialmente à alta nos produtos de alimentação, o que afetou o comportamento dos preços. Os cinco produtos que mais pesaram para a subida do indicador foram detergente líquido, o pêssego em lata, o shampoo, o açúcar cristal e a maçã nacional. No mês de abril, dos 47 produtos que compõem a cesta básica, 27 aumentaram de preço, 18 tiveram seus valores médios reduzidos e dois não tiveram alteração.

Já o Índice de Preços ao Consumidor de Caxias do Sul (IPC) apontou um aumento de 1,20% nos preços no mês de abril de 2022, contra uma alta de 1,50% no mês anterior, em março. Com o resultado, a variação percentual acumulada do indicador nos últimos doze meses alcançou 11,99%.





Do total de 320 subitens que compõem o índice, 70 apresentaram valorização, apenas oito tiveram seus preços reduzidos e 242 permaneceram inalterados. Para o acumulado dos últimos doze meses, os grupos de Alimentação e Habitação foram os mais representativos para a inflação em Caxias do Sul.