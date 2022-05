Erechim elimina taxa e adere ao Tudo Fácil Empresas

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, sancionou a lei que regulamenta o Programa Tudo Fácil Empresas, bem como isenta os empreendedores do município da taxa de funcionamento inicial na abertura da empresa. O projeto de Lei Executivo foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, explica que a isenção da taxa de funcionamento de R$ 148,20 é um pré-requisito para aderir a plataforma disponibilizada pelo governo do Estado, coordenada pelo DescomplicaRS, JucisRS e Sebrae RS. "Após uma resolução do Comitê Municipal de Simplificação e Desburocratização que define a classificação do grau de risco das atividades econômicas de âmbito municipal, estamos caminhando para mais formalização de empresas e menos burocracias", destaca.

Atualmente, 232 atividades estão classificadas em grau de risco baixo e que poderão obter a isenção. Com a utilização do módulo Tudo Fácil Empresas pelos empreendedores de Erechim, será possível formalizar empresas que exerçam atividades de baixo risco em poucos minutos, de forma ágil, prática e sem burocracia, através de um sistema disponível 24 horas por dia, em todos os dias da semana. A integração entre os sistemas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo com a Junta Comercial do RS no ambiente da Redesim já está em fase de testes para implementar a formalização de empresas de baixo risco de maneira rápida e fácil a partir do mês de junho.