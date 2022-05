Venâncio Aires amplia atendimento na UPA municipal

A superlotação nos plantões da UPA e do Hospital São Sebastião Mártir motivou uma reunião técnica entre os gestores da saúde de Venâncio Aires. Apesar de se tratar de um fenômeno em todo o estado, com excesso de internações hospitalares e consultas acima da capacidade, o problema antecipou mudanças no fluxo do Pronto Atendimento municipal. A partir de 1º de junho, mais um consultório será instalado na UPA, com nova equipe de médico, enfermagem e técnico para alterar o fluxo de entradas e atendimentos na unidade.

A mudança foi apresentada pelo diretor técnico do Hospital, Guilherme Fürst Neto. Com diagnóstico dos atendimentos registrados especialmente nas últimas três semanas, ele destacou a possibilidade de ampliação do espaço físico da UPA para atendimentos, o que não acontece com o Hospital.

Com aporte de recursos extras por parte do município, será possível ampliar para quatro médicos disponíveis de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. "Com isso, também vamos alterar a porta de entrada e saída de pacientes amarelos e vermelhos na UPA, com o objetivo de reduzir filas e humanizar os serviços", destacou Furst Neto.

Com o objetivo de encontros mensais de avaliação, ficou estabelecido como metas ainda para o mês de junho, como aumentar e qualificar a equipe médica da UPA; aumentar o potencial de resolutividade no local, com exames e medicações; buscar cumprir os tempos de triagem; padronizar a triagem com o hospital e implantar um mecanismo automático de encaminhamento ao Hospital. O prefeito Jarbas da Rosa falou sobre a busca por alternativas neste momento delicado da saúde em Venâncio Aires. Para ele, as medidas devem amenizar o problema nas próximas semanas, mas não resolver. "Nossa meta, além de construir um Centro Materno-Infantil para atendimento à pediatria, é deixar nossa rede de atenção básica novamente em condições e voltar a debater a ampliação urgente do hospital", afirmou.