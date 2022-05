Edição do Festival Internacional de Folclore é lançada em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo apresentou, na sexta-feira (27), o novo formato do XV Festival Internacional de Folclore, que será celebrado na cidade em agosto, entre os dias 4 e 12, durante a programação alusiva aos 165 anos do Município. O lançamento do evento ocorreu no CTG Lalau Miranda, espaço que receberá espetáculos do festival.

Além da utilização do CTG como palco de referência para a interação entre os artistas e agentes culturais durante os espetáculos noturnos do Festival, o novo modelo do evento contempla uma proposta pedagógica vinculada ao programa das Cidades Educadoras, que é a territorialização das ações de fomento à inclusão social. Estão confirmadas delegações culturais, artísticas e folclóricas vindas da Argentina, Colômbia, Equador, Espanha, México e dos Estados do Pará e da Paraíba.

"O Festival é uma manifestação cultural por essência que, quando reúne várias culturas, pressupõe troca de saberes, fazeres, percepção de valores de cada povo, enfim, é imersão entre pessoas diferentes. Aqui em Passo Fundo, decidimos aproveitar essa experiência como prática educativa, levando tudo o que a cultura proporciona para dentro das escolas", explicou a secretária de Cultura, Miriê Tedesco.

O secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, considera que levar o festival para os quatro cantos da cidade aproxima as comunidades das culturas de outros povos, além de contribuir com ações desenvolvidas com as crianças, jovens e suas famílias. "Este movimento para os quatro quadrantes tem tripla função: consolidar nossas escolas como espaços públicos comunitários abertos ao território; contemplar uma ação pedagógica que acontece desde o início de 2022 a partir do projeto Cidadania Global, executado com todas as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental; e o lançamento de um projeto permanente de dança folclórica mundial que dará continuidade às atividades do festival durante todo o ano e atendendo crianças e adolescentes do território", avaliou.