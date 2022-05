Bento Gonçalves vai investir R$ 25 milhões em pavimentação

A prefeitura de Bento Gonçalves fez o lançamento de um projeto de financiamento de R$ 25 milhões para pavimentação de estradas nos distritos de Tuiuty, Faria Lemos, Vale dos Vinhedos e São Pedro. De acordo com a secretária de Finanças, Elisiane Schenatto o financiamento será realizado através do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), com a Caixa Econômica Federal, exclusivamente para a pavimentação de estradas no interior do município.

O financiamento irá contemplar ruas de todos os distritos, os projetos já foram contratados e serão encaminhados para licitação a cada mês. O primeiro trecho pavimentado será na Rua Moyses Pedrotti, em Tuiuty, que receberá receberá um quilômetro de pavimento, ideal para caminhões e máquinas pesadas. O valor da obra é R$ 1,2 milhão. "Esse é o maior projeto de pavimentação das estradas do interior. Para elaborar os projetos e entender quais as ruas seriam atendidas, neste momento, levamos em consideração a trafegabilidade, escoamento da safra, drenagem e outros fatores", disse a diretora do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (Ipurb), Melissa Bertoletti.

Conforme o secretário de Desenvolvimento da Agricultura, Volnei Christófoli os dados do interior demonstram a importância do investimento para pavimentação de vias em todos os distritos. "É um grande projeto que irá proporcionar mais desenvolvimento para nossas comunidades do interior, que se soma a todo investimento que estamos realizando para qualificar nossa produção, na ampliação em horas máquinas, construção de poços no interior e tantas outras ações realizadas em benefício do agricultor", avaliou..

A Câmara de Vereadores aprovou em dezembro de 2021, a lei municipal que autorizou a contratação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal. A abertura de crédito para realização do projeto foi aprovada em março deste ano. "A Câmara tem debatido grandes temas do interior, e entendemos que os investimentos tem que chegar até vocês. Passaram pelo legislativo projetos para pavimentação do Vale Aurora, das espaldeiras e esses 25 milhões, e seguiremos esse trabalho", ressalta o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Pasqualotto.