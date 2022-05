Cras de Lajeado recebe 'geloteca' com empréstimo de livros

A secretaria da Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado instalou uma geloteca no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Espaço de Todos Nós, no bairro Santo André. Trata-se de uma geladeira com livros à disposição da comunidade. A Geloteca é um projeto que visa facilitar o acesso das pessoas às possibilidades de leitura.

A geladeira foi revitalizada por uma intervenção artística da artista Maiara Cristina Leonhardt. Para quem abre o eletrodoméstico transformado em biblioteca encontra livros de diferentes gêneros, que podem ser retirados e devolvidos após a leitura. A coordenadora da Biblioteca Pública Municipal, Kelen Battisti Giongo, explica que a ideia surgiu quando a equipe do Cras Santo André solicitou a doação de livros para utilizar na unidade.

"É um ponto de leitura colaborativa, sem empréstimo formal de livros. A ideia é que as pessoas se interessem por um livro, levem para casa e, após a leitura, tragam de volta para que mais pessoas possam ter acesso à leitura. E, também, é um ponto de doação. A comunidade pode depositar ali os livros que já leu", esclarece a coordenadora da biblioteca.

A manutenção do espaço ficará sob responsabilidade do Cras, com apoio da comunidade. A Biblioteca Pública Municipal também fará o repasse de títulos que chegam por doação.

A coordenadora da Cultura da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado, Talita Fracalossi, ressalta a importância do acesso à literatura de forma facilitada. "Com esse projeto estamos buscando ampliar os espaços de convivência com a leitura de forma simples, democrática e descentralizada, buscando incentivar e desenvolver o hábito pela leitura", avalia.