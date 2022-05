Embrapa e Unipampa estudam criar parceria em Bagé

Representantes da Embrapa Pecuária Sul e da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) reuniram-se para tratar sobre estratégias de atuação conjunta, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento regional. O encontro aconteceu na sede da Embrapa em Bagé e reuniu gestores, pesquisadores e professores das duas organizações.

Conforme o chefe-adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Pecuária Sul, Marcos Borba, a iniciativa deverá culminar na assinatura de um termo de cooperação técnica entre as duas instituições. Entre as ideias iniciais, estão a participação de alunos da Unipampa em atividades de extensão em parceria com a Embrapa; a construção de projetos com participação conjunta de professores e pesquisadores; e a criação de um grupo permanente para reflexão e discussão de temas de interesse regional, como inteligência territorial, tendências dos sistemas agroalimentares e análise do cenário das principais cadeias produtivas da região.

"As duas instituições já realizam diversos projetos em parceria, sobretudo com o campus Bagé. Todavia, vislumbramos possibilidades de ampliar parcerias em ensino, pesquisa e extensão com os dez campi e a curricularização da extensão que está sendo implementada, pode ser a principal conexão entre Embrapa e Unipampa para a realização de projetos em conjunto", destacou o reitor da Unipampa, Roberlaine Ribeiro Jorge, presente na reunião.

Além de pesquisadores da Embrapa e professores das áreas das engenharias de produção, de alimentos, química e de computação e do curso de matemática aplicada, participaram do encontro o pró-reitor de extensão e cultura da Unipampa, Paulo Rodinei Lopes, o diretor do campus Bagé da universidade, Alessandro Carvalho Bicca, e o chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia Gustavo Silva.