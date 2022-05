São Leopoldo pede ao Estado recursos e insumos para a saúde

A sobrecarga da rede pública de saúde é uma realidade em todo o Rio Grande do Sul. Para buscar uma solução conjunta para os municípios, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, juntamente com outras lideranças do Vale dos Sinos, foi até o Centro Administrativo do governo do Estado pedir providências imediatas para compra de insumos e aporte de recursos. Eles foram recebidos pela secretária estadual da Saúde Arita Bergmann.

De acordo com o chefe do Executivo, a UPA Zona Norte está sobrecarregada, com média de 900 atendimentos por dia. "Temos grande dificuldade em contratar médicos pediatras, pois existe um leilão por profissionais da área. Quem paga mais, leva. Antes, a hora de trabalho custava R$ 180,00, hoje chegamos a pagar mais de R$ 300,00", relatou Vanazzi. O prefeito apresentou o diagnóstico da região, citando cirurgias represadas nas áreas de oftalmologia, traumatologia e oncologia.

Conforme os números coletados pela Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars), mais de 10 mil atendimentos estão represados por falta de vagas, escassez de profissionais no mercado de trabalho, falta de medicamentos (inclusive na rede privada), de insumos e ainda a alta nos preços tanto de remédios quanto de mão de obra. Tudo isso associado à alta demanda por atendimento, ocasionada principalmente pelo frio.

Presentes no encontro, o secretário da Saúde Diego Pitirini e a presidente do Hospital Centenário Lilian Silva reforçaram a dificuldade na contratação de novos profissionais. "Fizemos um concurso com três vagas para traumatologista. Até agora, nenhum assumiu os postos", relatou Pitirini. Por fim, Lilian pediu um novo olhar sobre a questão dos municípios referenciados para as especialidades, pauta também mencionada por todos os participantes.