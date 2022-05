Imbé registra uma falta a cada quatro consultas médicas

O Centro de Especialidades Médicas de Imbé ofertou, no mês de abril, 659 consultas médicas. No entanto, a secretaria municipal de Saúde (SMS) identificou um número considerável de pacientes que faltaram a consulta e não comunicaram o Centro, deixando outras pessoas que poderiam consultar aguardando por mais tempo. Foram 159 faltantes, o que representa 26,1% do total de consultas.

O maior número de faltas foi, novamente, nos atendimentos com ginecologista, que registrou 32% de ausências. O menor número de faltas foi nas consultas com traumatologista, ficando em 17%. O número final representa, em média, uma falta em cada quatro consultas na cidade. O secretário Tierres da Rosa ressalta a importância dos pacientes, em caso de comparecimento na consulta, que informem com a maior brevidade possível para que outras pessoas possam ser chamadas.