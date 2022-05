Caçapava do Sul recebe a Festa do Azeite de Oliva

Inicia nesta sexta-feira, em Caçapava do Sul, a 1ª Festa do Azeite de Oliva. O evento vai acontecer no Largo Farroupilha até domingo (29). O evento tem entrada franca e planeja receber mais de 10 mil pessoas da região.

A festa foi idealizada por produtores locais, Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) e prefeitura de Caçapava, com o objetivo de fomentar e popularizar a olivicultura. O município é considerado o berço da cultura no Rio Grande do Sul, por ter iniciado o plantio dos primeiro olivais. Atualmente é detentor de cinco das 40 marcas existentes no Estado.

Na feira, os visitantes poderão degustar alguns dos azeites produzidos na cidade, que também estarão à venda. Estão previstas apresentações culturais ao longo do fim de semana.

Para a abertura, nesta sexta-feira, são esperadas autoridades como o governador do RS, Ranolfo Vieira Júnior - que fará a abertura do gabinete do governo estadual - e do vice-presidente da República, Hamilton Mourão.