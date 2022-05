O Museu Histórico de Torres foi fechado nesta quinta-feira (26) pela prefeitura para que sejam feitos reparos emergenciais na estrutura do local. A determinação foi do secretário municipal de Cultura e do Esporte, Mauri Rodrigues, explicando que o prédio precisa de reparos urgentes, devido a umidade provocada por infiltrações vir a comprometer as peças expostas no local. O museu fica localizado no antigo prédio da Prefeitura, na avenida Júlio de Castilhos, 707.

O espaço agrega grande importância e valor histórico para o povo torrense, pois trata-se de uma edificação antiga, inaugurada em junho de 1951. O espaço foi sede municipal e seus principais departamentos e secretarias por muitas décadas. Em 2016 foi inaugurado o atual Centro Administrativo Municipal e, desde então, o prédio histórico passou a abrigar o museu. Não há previsão de reabertura do local.