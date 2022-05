O Hospital Regina, de Novo Hamburgo, não vai mais atender a pacientes oncológicos a partir desta sexta-feira (27). Foi terminado o convênio da instituição com a secretaria estadual da Saúde, cujo contrato findou na quinta-feira (26). Os pacientes que precisarem de atendimento serão levados para o Hospital Bom Jesus, de Taquara - cerca de 45 quilômetros de distância.

O Centro de Oncologia venceu concessão para operar na área em Taquara por 15 anos e já tem 20 anos de experiência na área oncológica. O motivo da troca é que o Hospital Regina que recebia os pacientes com câncer para tratamento foi descredenciado pela secretaria estadual da Saúde. A decisão foi do corpo diretivo da instituição, e um dos motivos seria a divergência de valores estabelecidos em contratos. Estarão disponíveis de 60 a 65 atendimentos por mês em oncologia para a cidade de Novo Hamburgo.

possibilidade de incluir um espaço de oncologia na reforma do Hospital Municipal A prefeitura de Novo Hamburgo trabalha com a, que deve ficar pronto em até dois anos. O novo prédio terá cinco andares, a maior ampliação da história do Hospital Municipal. Os recursos já estão garantidos, mas o início das obras foi adiado em razão da pandemia.

A possibilidade de adequações já estava sendo analisada desde dezembro do ano passado, quando Novo Hamburgo deixou de ser referência em oncologia para pacientes de Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha e Ivoti, e ganhou força com a decisão do Hospital Regina de deixar de atender a oncologia SUS para pacientes do município.