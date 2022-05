Ação em Novo Hamburgo alerta para o tráfico de animais

A secretaria do Meio Ambiente de Novo Hamburgo, por meio da Diretoria de Proteção Ambiental, começou a erguer nesta semana no Parque Henrique Luiz Roessler, o Parcão, uma estrutura com mais de 200 gaiolas que foram apreendidas em operações de resgate de aves silvestres criadas ilegalmente desde fevereiro deste ano até agora. Batizada de "Liberto", a instalação cercada e junto a uma árvore próxima a entrada do Parque, deve ser finalizada até o dia 1º de junho, ganhando além de mais gaiolas, frases para elucidar aos visitantes sobre os prejuízos causados pelo tráfico de animais.

"O pessoal que vem ao Parcão fica chocado com a quantidade de gaiolas apreendidas. A ideia é justamente causar um impacto nas pessoas, pois os bichinhos estão presos e deveriam estar livre voando pela natureza", comenta a diretora de Proteção Ambiental, Maya da Silveira Ruschel. "Esses animais não podem ser mantidos em cativeiros a não ser por criadores autorizados, pois do contrário, acabam prejudicando muito a procriação e a permanência dessas espécies nos seus habitats naturais. Estima-se que a cada animal que chega em uma residência, de 10 a 12 morreram no caminho", complementa.

A instalação integra as atividades da Semana do Meio Ambiente deste ano, que tem abertura prevista para o dia 31 de maio, com programação que se estende até o dia 11 de junho. Criar animais silvestres é crime de acordo com a legislação, com pena de detenção de três meses a um ano, além de multa