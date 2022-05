Empresa de logística abre filial de R$ 26 milhões em Nova Santa Rita

A Modular Transportes inaugurou, nesta quinta-feira (26), sua nova unidade logística no município de Nova Santa Rita (RS). Com 16.920 metros quadrados de área construída junto ao Condomínio Logístico Açorianos, um dos locais que vêm recebendo uma série de empresas do setor para operação na Região Metropolitana o empreendimento passará a funcionar também como sede administrativa da empresa e exigiu investimentos na ordem de R$ 26 milhões, através de financiamentos com o BRDE e Banrisul.

Serão gerados 200 empregos diretos. A nova unidade terá 12 mil metros quadrados destinados exclusivamente para armazenagem de produtos e contará e contará com 68 docas para carga e descarga dos mais de 330 caminhões que compõem a frota da empresa. Construído às margens da BR-386, o centro logístico tem uma localização estratégica, permitindo fácil acesso às principais rodovias do Rio Grande do Sul e demais rotas interligadas ao restante do país.

Com a nova sede entrando em funcionamento, a Modular projeta ampliar de 205 mil toneladas para perto de 246 mil toneladas de carga transportada por ano. Funcionando no sistema de estocagem cross-docking, que prioriza o recebimento/embarque de produtos, a unidade permitirá um menor tempo médio de estoque de produtos e, consequentemente, economia na área de armazenagem. A Modular tem filiais e escritórios de negócios em cidades das região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.