Teatro de Passo Fundo inicia projeto com shows que irão resgatar artistas que fizeram sucesso na cidade

Um novo projeto vai trazer ao palco do Teatro Municipal Múcio de Castro, em Passo Fundo artistas que fizeram história e levaram o nome da cidade para muitos lugares. O "Para Sempre na Memória" estreou nesta quinta-feira (26) com o artista Ricardo Camargo e vai levar uma série de artistas para promover a cultura na cidade

O Para Sempre na Memória de Passo Fundo é um festival musical que faz parte da programação institucional para a fundamentação do selo "Passo Fundo, Cidade dos Festivais" e pretende homenagear artistas passo-fundenses de diversos estilos, formações cênicas e abordagens musicais. Subirão ao palco músicos com contribuição relevante e comprovada pelos relatos da comunidade. Os encontros serão sempre em noites de quinta-feira, e as datas serão divulgadas com antecedência.

A secretária de Cultura, Miriê Tedesco, enfatiza que a iniciativa resgata memórias de Passo Fundo. "Essa ideia de trazer os artistas que fazem parte da história da música para apresentarem-se no espaço nobre que é o Teatro Múcio de Castro tem o propósito de valorizar esses músicos e oportunizar que antigos admiradores tenham a oportunidade de reviver as boas experiências por eles proporcionadas", afirma a chefe da pasta.

Ricardo Camargo, o primeiro a apresentar-se no projeto, é músico, cantor e compositor passo-fundense. Atualmente ele mora na Bahia, onde continua atuando como músico e professor de música. Teve destacada participação em festivais de várias cidades do Brasil nas décadas de 80 e 90, além de parcerias musicais com grandes compositores, como Gelson Oliveira, Nelson Coelho de Castro e Zé Caradipia. Ricardo Camargo tem cinco discos, gravados com canções de sua autoria e em parceria com outros compositores importantes no cenário musical do Rio Grande do Sul. Boa parte dessas canções trazem temas do cotidiano da cidade e no estilo MPB.

Nesta primeira etapa, o festival também trará ao palco do Teatro Múcio de Castro: Pedro Neves, Miguel Pereira e Os Tropeiros de Passo Fundo e Volmar Santos. As datas serão confirmadas pela prefeitura assim à medida em que os eventos forem acontecer.