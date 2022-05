Bingo clandestino é fechado no Centro de Santa Maria

A Superintendência de Fiscalização e a Guarda Municipal (GM) de Santa Maria, em conjunto com a Polícia Civil (PC), interditou um bingo clandestino, que estava localizado no Calçadão Salvador Isaia. A ação ocorreu após denúncia anônima e contou com cerca de 15 pessoas

Foi feito um termo circunstanciado para a proprietária do bingo clandestino. Ela deverá responder pela contravenção de jogos de azar. Além disso, foram apreendidos roteadores, máquinas de cartão, 50 computadores, 33 placas de processamento de dados, 33 máquinas de contar cédulas, um dispositivo de videomonitoramento e R$ 1.184,00 em espécie.

"A 1ª DP (Delegacia de Polícia) da Polícia Civil nos contatou, chamamos a Guarda Municipal, e fomos até lá para a interdição do lugar. A Superintendência de Fiscalização atua na questão do alvará, algo que o lugar não tinha, porque jogos de azar são proibidos no país. A contravenção penal, que é o crime maior, é fiscalizado pela Civil. Por isso, fazemos o trabalho em conjunto", esclarece o superintendente de Fiscalização, Márcio Abbade.