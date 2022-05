As gestantes do município de Taquari passam a contar com o atendimento de obstetrícia no Posto Centro. Desde a quinta-feira (26) haverá consultas com um médico na unidade de saúde. Os atendimentos, neste primeiro momento, serão realizados uma vez por semana, com 20 consultas semanais.

O médico responsável pelo atendimento é o Rodrigo Souza Silva Santana Gordilho, que já iniciou as consultas. O trabalho será feito com grávidas de toda rede básica de Taquari. Conforme o prefeito André Brito, havia dificuldade era encontrar profissionais para realização do serviço. "Voltar com o serviço de obstetrícia é muito importante para nós, fazendo com que nossas gestantes tenham o pré-natal aqui em Taquari, o que facilita o trabalho de toda rede", availou.