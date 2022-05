Aumenta a procura por atendimento infantil em Alvorada

Diante do aumento da demanda de atendimentos pediátricos nas Unidades Básicas de Saúde de Alvorada durante o decorrer do dia, a secretaria municipal de Saúde (SMS) preparou um plano de ação. A pasta ampliou o horário de atendimentos de pediatria das 17h às 22 horas, no Pronto Atendimento Pediátrico, na Avenida Getúlio Vargas, 3060.

Com emergências pediátricas superlotadas na Região Metropolitana, o Pronto Atendimento tem registrado na parte da noite um aumento na procura, atendendo diariamente de 80 à 110 crianças neste período. Com a chegada antecipada do frio, a grande maioria das crianças sofre com sintomas gripais e respiratórios, aumentando a demanda no atendimento.

Segundo a secretária da pasta Neusa Abruzzi, o município busca aprimorar os serviços oferecidos à população. Um dos agravantes na relação atendimento e demanda, que coopera para a formação de filas, são os casos que precisam de atendimento de média e alta complexidade, ocasionando uma lista de espera para atendimento com especialistas. Neste caso, os pacientes tem seus nomes incluídos no sistema do Estado, que distribui mensalmente números determinados de consultas para cada especialidade.