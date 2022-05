Hospital de São Leopoldo terá mais seis leitos de UTI

A Comissão Intergestores Regional do Estado (CIR) definiu nesta semana pela aprovação de mais seis leitos de UTI para o Hospital Centenário, de São Leopoldo. Com a medida, a casa de saúde poderá passar a ter um total de 16 leitos de terapia intensiva.

A liberação do CIR foi a primeira etapa desse processo. A solicitação seguirá, agora, para deliberação do Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) e, posteriormente, para o Ministério da Saúde. Com a aprovação, os custos de manutenção do leito para os pacientes serão pagos pela União.

A presidente da Fundação Hospital Centenário, Lilian Silva, comemora a aprovação. "Estamos prontos para dar mais esse importante passo no sentido de atender o melhor possível a nossa cidade e a nossa região", afirma.