Farroupilha faz festa para Nossa Senhora de Caravaggio

A celebração de Nossa Senhora de Caravaggio reuniu milhares de pessoas na esplanada do Santuário, mesmo com tempo instável em Farroupilha, nesta quinta-feira (26). Mais de uma dezena de padres concelebraram a Eucaristia, que marca o dia 26 de maio, quando a Igreja faz memória litúrgica de Nossa Senhora de Caravaggio. Durante toda a manhã, segundo estimativa da Brigada Militar, mais de 25 mil pessoas passaram pelo complexo do Santuário.

Em sua mensagem de agradecimento, ao final da celebração, o reitor do Santuário, padre Ricardo Fontana, salientou a figura de Maria que chama à construção da paz. "Aqui em Caravaggio foi acesa a tocha das surdolimpíadas e aqui aconteceu a prova de ciclismo. Como Nossa Senhora sempre atualiza a sua mensagem para os homens e mulheres, na prova de ciclismo, uma atleta ucraniana ganhou a medalha de ouro. Maria quer trazer essa mensagem de paz aos corações, reformar nossos corações e trazer paz às famílias, às nações e unidade à Igreja", exclamou.

A programação da 143ª Romaria de Caravaggio segue até o domingo. Estão previstas diversas celebrações, récitas do terço, bênçãos e confissões, junto ao Santuário Diocesano, em Farroupilha.