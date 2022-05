Pelotas abre prazo para locar espaços do Pop Center

O município de Pelotas estabeleceu o prazo de 16 dias - de 6 a 21 de junho - para as inscrições de interessados na ocupação de bancas no Pop Center. As solicitações para habilitação à ocupação de bancas devem ser protocoladas na Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, à rua Lobo da Costa, 520, Centro, no prazo estipulado, das 8h30min às 13h30min de segunda a sexta-feira.

Os pedidos serão analisados por comissão especial, para verificação do atendimento aos requisitos e critérios estabelecidos. O pedido de habilitação será vedado para pessoas jurídicas. A autorização para o uso de banca no Pop Center, por pessoas físicas, não será permitida caso o escolhido tenha ligação com o município (como servidor, por exemplo), tenha contrato de trabalho em vigor ou teve problema com inadimplência em outro contrato no Pop Center.

Os interessados devem apresentar documentos legíveis, sem rasuras, emendas ou entrelinhas. Serão válidas as cópias autenticadas. Os comerciantes populares selecionados terão o nome em lista de espera por ordem de inscrição.