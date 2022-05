São Leopoldo amplia coleta e reciclagem de óleo de cozinha

A cidade de São Leopoldo vai ampliar a coleta e reciclagem do óleo de cozinha. A Cooperativa de Trabalho Mundo Mais Limpo foi contratada pela prefeitura para a prestação dos serviços de coleta seletiva do óleo usado. A assinatura do contrato ocorreu na sede da cooperativa, localizada no bairro Padre Réus.

O projeto é dividido em etapas com a implantação de 30 pontos de entrega voluntária do óleo de cozinha no comércio, além de 10 pontos de coleta em locais públicos a serem definidos pela prefeitura, também a criação cinco rotas de coleta e nucleação da cooperativa em outras comunidades. O plano de trabalho também prevê 17 pontos de coleta em escolas no município, juntamente com trabalho de educação ambiental com os estudantes.

A cooperativa se junta a outras oito cooperativas que estão contratadas pela prefeitura para fazer a coleta seletiva. Desde 2007, a Mundo mais Limpo faz o beneficiamento de óleo de fritura, transformando o resíduo em produtos de limpeza como sabão em barra e multiuso, além de sabonetes e velas. "Estamos contentes em saber que hoje estamos sendo reconhecidas através do nosso trabalho de cuidado com o meio ambiente, pois a gente evita que todo esse óleo de cozinha vá parar no rio", destaca a presidenta da cooperativa Regina Aparecida da Silva.

O secretário de Mobilidade e Serviços Urbanos, Sandro Lima, ressalta que o contrato representa tanto para a cooperativa, quanto para o poder público, um avanço na gestão pública municipal de resíduos sólidos, a fim de evitar a poluição de rios e nascentes d'água. "Estamos reforçando um elemento da nossa política que estava deficitário em relação a outros resíduos", explica. "Um litro de óleo pode contaminar 25 mil litros de água. É fundamental que esta ação, que funcionava pela força destas mulheres, que precise do aporte do poder público para ampliar e promover salto de qualidade no trabalho já executado" , completa o secretário.