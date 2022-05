Nesta quarta-feira (25), o município de Lajeado teve a confirmação do terceiro óbito por dengue. O caso é de uma mulher de 67 anos, que teve os primeiros sintomas no dia 18 de abril e faleceu sete dias depois. O caso vinha sendo avaliado pela secretaria estadual da Saúde, e a notificação oficial ao município ocorreu nesta quarta. O município contabiliza agora três óbitos por dengue. O primeiro foi o caso de um adolescente de 13 anos que faleceu no dia 17/04 e cuja confirmação para o município ocorreu no dia 26/04. O segundo foi de uma mulher de 72 anos que faleceu no dia 05/04 e cujo caso foi confirmado para o município em 19/05. Lajeado contabiliza 3.462 casos positivos acumulados desde o início do ano, além de 377 testes que seguem em análise. Dois óbitos na cidade ainda não tiveram confirmação do Estado, mas também podem estar atrelados à doença.