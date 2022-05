Estrutura provisória vai ligar São Gabriel e Dom Pedrito

O trânsito de veículos foi liberado na ponte que liga os municípios de São Gabriel e Dom Pedrito. A estrutura provisória na ERS-630, sobre o Passo do Pedroso, foi construída pelo Exército Brasileiro. A montagem foi confirmada pelo prefeito de São Gabriel, Lucas Menezes, em reunião no início de maio no Comando Militar do Sul, em Porto Alegre.

Como contrapartida, o município de São Gabriel forneceu diesel para as máquinas e balastros estruturas que dão sustentação. A ponte foi carregada pelas fortes chuvas que atingiram a região da Fronteira Oeste no fim de abril, causando prejuízos para a sociedade. "A ponte que viabilizamos é algo provisório para atender as comunidades emergencialmente, mas precisamos de um restabelecimento definitivo", afirmou o prefeito.

A ponte tem largura de 3,61 metros e capacidade de 45 toneladas. O Exército também dará a manutenção necessária no local para o tráfego de veículos.