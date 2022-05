Pista de bicicross pode ser construída em área de Pelotas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, esteve reunida com atletas de bicicross e representante da Confederação Brasileira de Ciclismo. Na oportunidade, a chefe do Executivo conheceu o projeto elaborado pela Associação de BMX de Pelotas de uma pista para o esporte no município.

De acordo com a proposta inicial, a pista seria instalada em área localizada entre a cabeceira da pista do Jockey Club e o terreno do Aeroporto de Pelotas, local que está sendo pleiteado para receber uma pista de cerca de 350 metros. A ideia é que o projeto seja executado por meio de uma parceria entre as entidades que regulamentam as competições da modalidade, o Jockey e a Prefeitura. "Vemos com bons olhos a iniciativa, é mais um importante espaço de esporte e lazer para a cidade, e agora então dividiremos os esforços em duas frentes: a primeira é a de verificar e oficializar junto ao Jockey essa possibilidade, e a outra é a de planejar junto com a secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura o apoio operacional do Município", reiterou a prefeita.

Para o diretor da modalidade, da Confederação Brasileira de Ciclismo, João Francisco Rauber, a possibilidade de o município ter um pista desse porte coloca a cidade em um patamar de destaque no esporte. "Pelotas já foi, nos anos de 1980 e 1990, uma das grandes forças no bicicross no país. E agora com esse movimento, não tenho dúvida que teremos um crescimento muito expressivo da prática e de novos atletas", disse.