Imbé faz mudança na concessão do transporte público

Depois de meses buscando uma solução que causasse o mínimo de transtorno possível para a população de Imbé, a situação do transporte coletivo na cidade chegou a um desfecho. Provisoriamente, a empresa São José poderá fazer embarque e desembarque de passageiros na cidade. A empresa, concessionária do serviço em Imbé há 30 anos, passa por sérios problemas financeiros. Entre as justificativas, estão o grande número de passageiros não pagantes e a crescente dos transportes por aplicativo.

O requerimento de transferência da concessão pública da Boto Tur para a São José foi protocolado. Conforme o prefeito, Ique Verdovato, em março deste ano o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou uma ação de inconstitucionalidade movida pela Procuradoria Geral da República (PGR) em que era discutida a possibilidade de transferência de concessão de uma empresa para outra, desde que houvesse interesse do poder público, não sendo necessário processo licitatório.

"Poderia ter acontecido algo como ocorreu em uma cidade do Vale do Sinos, que nenhuma empresa tivesse interesse em participar e isso seria mais traumático para a população; ou como ocorreu em Cidreira, em que a então concessionária do transporte coletivo desistiu de prestar o serviço e a prefeitura de lá fez uma licitação. A empresa que venceu o certame ficou apenas seis meses trabalhando e desistiu", exemplificou o prefeito, lembrando que o assunto foi tratado com as empresas de forma silenciosa. "Esse requerimento deveria tramitar na prefeitura, mas para não termos um prejuízo maior à população usuária do sistema de transporte coletivo e também de forma que a Boto Tur não tenha ainda mais prejuízos, decidimos em conjunto que a São José, que antes não podia, que a partir de agora passe a receber passageiros para embarque e desembarque em Imbé", complementou.

Agora, os passageiros, incluindo os que possuem vale-transporte ou passagem adquirida antecipadamente poderão, provisoriamente, acessar os ônibus da São José. Já os que possuem gratuidade deverão seguir, por enquanto, utilizando os ônibus da Boto Tur. "Isso se tornará definitivo após termos a anuência do Ministério Público (MP). A Boto Tur continuará fazendo o transporte dos passageiros nas linhas regulares que entram nos bairros e a São José somente na extensão da avenida Paraguassú", ressaltou o prefeito. Segundo ele, após anuência do MP, a São José poderá fazer as linhas que passam pelos bairros.