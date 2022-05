Escola de Campestre da Serra adquire mesas interativas

A Escola de Educação Infantil Izabel Cristina Pagno, de Campestre da Serra, é a primeira na região a oferecer uma nova ferramenta de aprendizagem para os seus alunos. Estão sendo utilizadas nas salas de aulas as mesas PlayTable. A plataforma ludopedagógica foi estruturada em uma mesa digital interativa e multidisciplinar, com jogos e aplicativos educativos para crianças a partir de dois anos de idade.

Os jogos foram projetados por professores especialistas em diversas áreas, juntamente com uma equipe de artistas alinhados com a mecânica de aprendizado. A professora Micaela Zanotto Fernandes destaca que a interatividade dessa ferramenta despertou um grande interesse por parte dos alunos. "A cada dia eles evoluem no contato com o conteúdo que é apresentado, avaliou.

A secretária de Educação, Fabiana Parizotto Fernandes, relata que administração decidiu adquirir oito mesas PlayTable, em um investimento de R$ 170 mil por entender que estaria assim qualificando a aprendizagem para esta faixa etária de alunos. A ferramenta está sendo utilizada pelas turmas de Maternal, Jardim e Pré-escola.

As mesas possuem 18 jogos interativos cada uma delas. Os professores passaram por um curso de 20 horas para utilização da plataforma. Atualmente, há uma mesa em cada uma das seis salas de aula, mas a ideia segundo a secretária, é que em breve os equipamentos sejam colocados em um único espaço, e os professores levem as crianças para as atividades neste local.

A diretora da escola de educação infantil, Cíntia Godoi explica que esta ferramenta veio para agregar ao que vem sendo realizado em termos de aprendizagem aos alunos, e ressalta também o comprometimento dos professores em se adaptarem às novas tecnologias. A escola, inclusive, está em obras de ampliação de alguns espaços.