Teutônia assina novo contrato com o Hospital Ouro Branco

A prefeitura de Teutônia assinou novo contrato com Hospital Ouro Branco, que passará a vigorar a partir do dia 1º de junho. O documento se refere a prestação de serviços no Pronto Atendimento e sobreaviso em sete diferentes especialidades, de acordo com a necessidade identificada pelo médico clínico geral.

O contrato anterior representava um investimento mensal de aproximadamente R$ 530 mil de recursos próprios do município, entre custos fixos e variáveis, sendo que com o novo contrato, o município repassará o valor de até R$ 680 mil por mês, dependendo da demanda mensal. O reajuste representa um aumento de quase 30% no valor total, ou seja, cerca de R$ 1,8 milhão ao ano, com objetivo de contribuir com as melhorias que ocorrerão e irão refletir no atendimento à população.

Este contrato também prevê a contratação de dois médicos clínicos gerais, para atender junto ao Centro Avançado de Saúde, do bairro Canabarro, das 14h às 22h, para as queixas do dia. Desta forma, a demanda de pacientes com casos não urgentes será atendida nas unidades básicas de saúde.

Além destes dois médicos, o município também contará com mais um médico da família, que virá por intermédio do Programa Médicos pelo Brasil, do governo federal, em função do município de Teutônia ter atingido todas as metas do programa. E a médica que estava em licença maternidade retornará também no mês de junho, o que representa mais quatro médicos atendendo nas Unidades Básicas de Saúde de Teutônia.