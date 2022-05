Atual reitora da UPF é reeleita para mandato até 2026

Primeira mulher a assumir como reitora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Bernadete Maria Dalmolin foi reeleita com 88% dos votos válidos e segue na gestão da Instituição pelos próximos quatro anos. A eleição ocorreu de forma on-line, na terça-feira (24) com a participação de professores, funcionários e estudantes da universidade.

A chapa única que concorreu à reeleição é composta pela professora Bernadete, ao lado do professor Dr. Edison Alencar Casagranda, que assume como pró-reitor Acadêmico, e do professor Dr. Antônio Thomé, como pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, segundo o novo modelo político-administrativo que deve passar a valer a partir do novo mandato. Para a gestão 2022-2026, os gestores apresentaram uma proposta de mobilização coletiva da comunidade acadêmica ancorada em um projeto de educação e de universidade que abre espaço à criatividade, à inovação, à diversidade e aos novos desafios contemporâneos.

Entre as propostas para o futuro da universidade estão cinco principais eixos: a excelência formativa com sustentabilidade financeira; a governança e pertencimento; o fortalecimento da UPF como universidade comunitária; a valorização e engajamento dos funcionários; e o protagonismo e pertencimento estudantil. Para a reitora, os últimos anos foram desafiadores para a sociedade como um todo e também para a educação superior no país e na região. Ela pontua que ao longo dos primeiros quatro anos de gestão, foi possível alcançar o equilíbrio financeiro da universidade, a partir de uma gestão assertiva, que contou com a colaboração de toda a comunidade acadêmica.