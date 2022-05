Laboratório para estudos do setor elétrico é aberto em Santa Maria

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e o Estado receberam um novo laboratório para estudo de Arcos Elétricos. O laboratório, projetado pelo Centro de Tecnologia da UFSM e financiado pela CPFL Energia, conta com um investimento de R$ 1,31 milhão.

O laboratório foi desenvolvido para estudo de arcos elétricos e permite a realização de testes para diferentes configurações e condições climáticas. Durante os ensaios será possível medir a energia térmica irradiada na ocorrência de um arco (energia incidente), observar o alcance do arco e o seu comportamento em ambiente controlado. Estes estudos, por sua vez, contribuem para um melhor entendimento sobre temas de grande relevância no setor elétrico como a exposição do trabalhador à energia incidente, a distância de trabalho apropriada e os requisitos de equipamentos de proteção individual (EPI), podendo replicar condições reais oriundas da ocorrência de um curto-circuito, reiterando o caráter prático de seus resultados.

"Este laboratório é uma contribuição para além da universidade. Ele vai permitir o desenvolvimento de metodologias que consideram a realidade brasileira, clima e características das redes de energia elétrica. Até hoje, contávamos com referências estrangeiras, pouco relacionadas com a aplicação prática no setor elétrico.", afirma Caius Malagoli, diretor de Engenharia da CPFL Energia.

O laboratório possibilitará pesquisas futuras, estreitando o relacionamento academia e indústria e contribuindo para pesquisas aplicadas e a capacitação de profissionais, gerando resultados com alto valor agregado. "Olhamos sempre para a frente, buscando as melhores soluções tecnológicas e inovadoras para os nossos clientes, com foco na produtividade e Segurança dos nossos time", reforça Renato Povia, diretor de Estratégia e Inovação da concessionária de energia. Desde 2021 - e até 2024 -, os programas passaram a fazer parte do plano de sustentabilidade da CPFL Energia, que prevê a aplicação de mais de R$ 1,8 bilhão para impulsionar a transição para uma forma mais sustentável.