Cervejarias de 9 cidades do Rio Grande do Sul criam associação

Com o objetivo de atrair novos negócios e fomentar o mercado cervejeiro artesanal e o turismo no Rio Grande do Sul, um grupo de 15 cervejarias, situadas no Vale do Sinos, Serra Gaúcha e Litoral Norte, lançaram a Rede Craft. A cerimônia de lançamento da entidade foi realizada no Feevale Techpark, em Campo Bom.

A Rede Craft é composta pelas cervejarias Baldhead, Cubo, Koringa, Veterana e Ruradélica (Porto Alegre); Donner, La Birra e Salvador (Caxias do Sul); Brew Up (Campo Bom); Fat Bull (Novo Hamburgo); Leoner-Hof (Sapiranga); Narcose (Capão da Canoa); Old Captain (Canoas); Oripacha (Morro Reuter) e Paralelo 30 (Eldorado do Sul). A iniciativa tem como proposta conectar-se a novos associados, instituições de ensino e empresas, a fim de criar recursos inexistentes no mercado cervejeiro e incentivar a melhoria de toda a cadeia produtiva. Visa, também, contribuir para o desenvolvimento econômico regional, por meio de projetos de inovação tecnológica e gestão no âmbito das operações industriais e de atendimento das associadas.

Janderson Martini, presidente da entidade, destacou a união dos associados, que vêm trabalhando, desde setembro do ano passado, para a viabilização da entidade. "Brindamos a constituição de um sonho, que visa ao trabalho colaborativo, à melhoria e à qualificação dos nossos processos e produtos, bem como do nosso setor", afirmou. "Agora vocês deixam de ser concorrentes e se transformam em parceiros de negócios", pontuou Elci Lado Aguirre, coordenadora técnica do programa Redes de Cooperação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.

Segundo Deivid Schu, diretor de Turismo de Novo Hamburgo, uma das maiores dificuldades no turismo é a capacidade de cooperação. Para ele, é só dessa forma que serão construídas iniciativas na região, que impactarão de forma rápida no Estado. "Eu não tenho dúvida de que a Rede Craft possibilitará maior competitividade e melhor entrega ao consumidor, com uma proposta de valor ao setor que fortalecerá o turismo na região", finalizou.