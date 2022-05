Nova subestação da RGE é entregue em São Vicente do Sul

A RGE concluiu as obras de ampliação da Subestação São Vicente do Sul, investimento que beneficia de forma direta 7.142 clientes das cidades de São Vicente do Sul e Mata. O investimento total nessa obra foi de R$ 2,95 milhões, recursos que fazem parte do Plano de Investimentos e Manutenção da RGE. Em 2021, somente em São Vicente do Sul foram mais de R$ 3,7 investidos no ano.

A ampliação da subestação contou com a construção de três novos módulos de alimentadores 23 kV, que são o conjunto de equipamentos responsáveis por fornecer energia os clientes da região e que podem ser rapidamente comandados direto do Centro de Operações Integrado da RGE. Também houve a construção de uma nova casa de comando no pátio da subestação.

Nesta quinta-feira (26), a RGE receberá o prefeito de São Vicente do Sul, Fernando Pahim, em uma visita à subestação. A ação será a entrega oficial da obra ao município, que passa a contar com um sistema elétrico ainda mais robusto e moderno, após a realização das obras.