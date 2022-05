Ginásio de colégio em Canoas será ponto de acolhimento para pessoas em situação de rua durante o inverno

Com previsão de termômetros abaixo da casa dos 10 graus no inverno, o ginásio do Colégio São Paulo, em Canoas, passará a receber moradores em situação de rua para que sejam abrigados durante a noite, quando as temperaturas diminuem drasticamente. Segundo o secretário de Cidadania, Juliano Gonçalves, enquanto o frio durar, as ações devem continuar sendo realizadas.

O trabalho de limpeza no ginásio, nas dependências e no pátio do Colégio São Paulo começou nesta semana. "São 160 vagas disponíveis para pessoas em situação de rua. Os moradores passam uma pernoite, das 18h às 8h. O serviço de acolhimento será realizado todos os dias até que as temperaturas aumentem", destacou o secretário de Cidadania, Juliano Gonçalves.

Os desabrigados receberão um kit com sabonete, toalha, shampoo, escova de dentes e pasta dental, além de janta e café da manhã. Também será realizado o teste da Covid-19 para os usuários. A comunidade também pode ajudar com doações de roupas de inverno que estejam em bom estado para a população de rua. A arrecadação também será feita no local.

Além do acolhimento, a secretaria de Cidadania também promove serviços de abordagem social, para realizar o encaminhamento para a saúde, entre outros serviços que podem auxiliar a pessoa em condição de rua a mudar de ambiente. "É importante realizarmos esse trabalho porque ele é vital para a população em situação de rua. Com o serviço de acolhimento, podemos prevenir que essas pessoas possam vir a sofrer com a chegada do inverno", disse Juliano Gonçalves.