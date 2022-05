Reforma separa alas em unidade de Bento Gonçalves

A estrutura de saúde pública de Bento Gonçalves ganhou um novo espaço nesta terça-feira (24). Foi inaugurada a ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São Roque. Com a obra, será possível ampliar atendimento e separar as estruturas da UBS e do Pronto Atendimento Zona Norte. O valor da obra é de R$ 566.8 mil.

No local, serão atendidas cerca de 20 mil pessoas, abrangendo uma série de bairros da cidade, além dos pacientes que não cobertos pelas unidades de Estratégia Saúde da Família dos Bairros Maria Goreti, Progresso, Ouro Verde, Zatt e Aparecida. A equipe conta com enfermeira, técnicos de enfermagem, dentista e auxiliar de saúde bucal, médico clínico, pediatras, auxiliares administrativos, higienizadora, psicóloga e nutricionista.

Também serão realizados atendimentos direcionados aos grupos prioritários para diabéticos, hipertensos, gestantes, puericultura, tabagistas e adolescentes. O local também conta com sala de vacinas, consultas de enfermagem, exames citopatológicos e testes rápidos. A coordenadora da unidade, Marione Kirchof destacou que agora com a separação dos serviços será possível fazer o atendimento aos pacientes, realizando os grupos, programas e vacinas.