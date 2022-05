O CRON - Centro de Oncologia inaugurou sua nova e moderna sede em Lajeado. Em 700 metros quadrados, todas as áreas de serviços foram ampliadas e renovadas.

"Agora, oferecemos ambientes em sintonia com essa nova região de Lajeado, que tem uma atmosfera diferente de empreendedorismo, renovação e de luminosidade. Sem contar a facilidade de acesso para os nossos pacientes que vêm de diferentes municípios. Com certeza, são peculiaridades que vão facilitar muito", enfatiza Hélio Fernandes, um dos diretores e cirurgião oncológico da clínica. "Uma das necessidades que identificamos, por meio de uma pesquisa de satisfação, foi a importância de contar com uma clínica desvinculada do ambiente hospitalar. E hoje entendemos que conseguimos atender plenamente esse objetivo", comemora.