Rede de restaurantes abre filial em shopping de Caxias do Sul

Com um investimento de R$ 4 milhões e geração de mais 45 empregos diretos, o Restaurante Petiskeira escolheu o Shopping Villagio Caxias para iniciar as operações fora da Região Metropolitana de Porto Alegre. A marca familiar é uma das maiores redes de restaurantes de Porto Alegre dedicada à gastronomia rápida como sinônimo de sabor e qualidade e está presente nos principais shoppings centers da Capital e de Canoas. O local já está aberto ao público.

"A excelência do atendimento aliado aos cuidados com a manipulação e o armazenamento dos alimentos são as nossas bases, que garantem uma saborosa refeição com comida de verdade em nossos restaurantes ou pelo delivery", afirma o sócio-diretor da Petiskeira, Ângelo José Meneghetti. A novidade desta unidade caxiense está nos drinks, vinhos e espumantes que serão servidos somente aos clientes da unidade do Villagio Caxias.

O espaço tem 400 metros quadrados e vai oferecer uma diversidade de novos pratos ao clientes, com enfoque em servir pratos saudáveis com ingredientes previamente escolhidos. O uso de itens descartáveis também está sendo limitado pela aquisição de uma nova linha de utensílios, diferente dos pratos brancos tradicionais.

Primeira rede de restaurantes do sul do Brasil com um nutricionista trabalhando em cada loja, a Petiskeira possui uma equipe técnica de nutricionistas e engenheiros de alimentos, especializada em segurança alimentar, que se dedica a entregar o mesmo sabor e qualidade nos pratos servidos em todas as nossas lojas e também na tele-entrega.