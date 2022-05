Rede de peças agrícolas projeta abrir 200 vagas de emprego em Horizontina

A instalação de um empreendimento com 3 mil metros quadrados de área em Horizontina está entre as grandes apostas da Rech, rede brasileira de peças para máquinas agrícolas e pesadas do país, para este ano. A construção, que já foi iniciada e deve ser concluída até o final de 2022, servirá como a central de vendas remotas e de relacionamento com clientes para todo o país.

O edifício a ser erguido na cidade terá dois amplos pavimentos: o superior ficará reservado às equipes da Rech que trabalham na central de vendas e na central de relacionamento com os clientes; o inferior vai abrigar uma ampla loja com oferta das peças, com mais de 50 mil itens. A empresa já opera no local há cerca de 10 anos, e hoje tem uma equipe de aproximadamente 100 pessoas quadro que, com o novo investimento, deve ser triplicado até 2023.

Segundo Jones Fernandes, executivo responsável pela operação da Rech em Horizontina, o investimento da empresa no empreendimento se deve ao desempenho da operação local desde que o Aqua Capital, maior gestor de fundos de private equity voltados para o agronegócio, investiu neste segmento de vendas remotas de peças para reposição no município, há cerca de dois anos. "Horizontina já vende o portfólio da Rech para todo o país. Com essa nova instalação, o município vai concentrar um centro de excelência em vendas remotas e de relacionamento com o cliente", aponta o executivo. Atualmente, a rede comercializa os itens nas lojas físicas espalhadas pelas principais regiões do país, pelo e-commerce e pelo canal de vendas remota, em uma plataforma integrada.