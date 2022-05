A prefeitura de Severiano de Almeida fez um investimento na área de segurança pública. Já estão funcionando duas novas câmeras no sistema de videomonitoramento da cidade. Uma das câmeras foi instalada na avenida Getúlio Vargas, em frente a Escola Tia Mercedes, garantindo maior segurança para a escola de educação infantil e também para aquela região da cidade.

A outra câmera está na entrada da cidade, de quem vem pela ERS 426, no sentido Erechim/Severiano de Almeida. Para tanto, a prefeitura realizou investimento superior a R$ 41 mil. Todas as seis câmeras já instaladas no município, são gerenciadas em uma central, pela Brigada Militar. O prefeito, Milto Vendruscolo enalteceu a medida. "É uma necessidade cada vez maior de monitorarmos a nossa cidade e garantir maior segurança aos moradores", disse.