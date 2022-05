Obras de reforma do Campanário de Flores da Cunha são iniciadas

Foram iniciadas as obras de restauro e requalificação do Campanário de Flores da Cunha. A solenidade ocorreu no Largo do Campanário e contou com a presença de autoridades municipais, da Secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo, e da comunidade em geral. As obras de restauro são promovidas pela Associação de Amigos do Museu Pedro Rossi e contam com apoio da prefeitura de Flores da Cunha e da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.

O projeto foi aprovado em 2021 e é financiado pelo Pró-Cultura RS, do governo estadual. O processo de restauro prevê ações para correção das lesões do sistema construtivo em pedra, instalação de equipamentos contemporâneos para os sistemas elétricos e de iluminação, automação do relógio e do toque dos sinos, criação do sistema de proteção de descargas atmosféricas, nova cruz e nova acessibilidade ao pavimento térreo, além de cobertura e tratamento do entorno imediato.

Além das intervenções de conservação e qualificação do Campanário, o projeto também prevê uma exposição no térreo, duas oficinas de fotografia e a publicação do livro "A História de um Gigante", com o objetivo de valorizar e fomentar ações de salvaguarda deste material que preserva a forte religiosidade da cultura da imigração italiana no sul do Brasil e patrimônio cultural de Flores da Cunha.

O Campanário da Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes de Flores da Cunha foi inaugurado em 30 de outubro de 1949, depois de três anos de trabalho para a sua construção. Os cinco sinos da construção foram trazidos da França em 1901 e são denominados Pierina, Cláudia, Dom Finotti, Antonieta e Imaculata, em referência às autoridades religiosas da época. Juntos, eles pesam 2,4 toneladas. O Campanário é até hoje o maior símbolo da expressão da cultura e da religiosidade italiana de Flores da Cunha.