Caxias do Sul retoma projeto de adoção de espaços públicos

Instituída em 2014, mas descontinuada três anos após, a lei de adoções de espaços públicos foi retomada em Caxias do Sul. Para marcar a volta da política, foram assinados os termos das duas primeiras adoções pela iniciativa privada. Uma empresa de papelaria assume a manutenção da praça localizada no bairro Jardim América, enquanto um condomínio responderá pela Praça do Trem, em São Pelegrino.

O prefeito Adiló Didomenico argumentou que a adoção é interessante e ganha o reforço da comunidade nos cuidados dos espaços públicos, e para o adotante, que assegura visibilidade institucional. "Este é o início de uma parceria que repercutirá de forma imediata na limpeza e no embelezamento da cidade", assinalou.

Para manifestar interesse basta preencher um cadastro com os dados solicitados e indicar qual a área escolhida. Também é possível apresentar um projeto de melhorias para o local. Ou ainda, propor a adoção total ou parcial do espaço, quando se tratar de áreas públicas maiores. Em troca do compromisso de cuidar do local, o adotante poderá - se assim desejar - aproveitá-lo para divulgação da própria marca por meio de uma placa padronizada.

O secretário do Meio Ambiente, Osório Martins, reconheceu que a pasta não tem estrutura adequada para atender a cidade como ela merece. Por isso, considera fundamental a ajuda da população. "Não se trata de repassar compromissos à sociedade, mas de buscar parcerias para melhorar o atendimento. No caso das adoções vamos fazer a fiscalização dos espaços", salientou. Como exemplo da preocupação com as áreas públicas, citou o Ecoparque, que estava abandonado, foi recuperado e hoje recebe em torno de 5 mil visitantes nos finais de semana.

O que pouca gente sabe é que oferta de áreas públicas para adoção, tanto por empresas ou organizações quanto por indivíduos, é ampla em Caxias do Sul. Estão disponíveis parques, canteiros, jardins, praças, rótulas e viadutos, além de espaços passíveis de ajardinamento ou arborização urbana. Contudo, todas as solicitações são avaliadas pela equipe técnica de Meio Ambiente. A aprovação depende do local, das suas especificidades e da proposta do possível adotante.

O trabalho da secretaria está concentrado, no momento, na renovação dos 150 espaços que já eram adotados. De acordo com Joserlei Goulart, responsável pelos contatos, a maioria já demonstrou interesse na renovação. Em paralelo está em curso um trabalho de prospecção de novos interessados.

Uma vez aprovado o processo, o solicitante terá o custo da manutenção do espaço e da instalação da placa de divulgação da sua marca, quando for o caso. Em algumas áreas será necessária apenas a manutenção de roçada e plantio de flores; em outras, poderá haver necessidade de manutenção de mobiliário urbano. O tamanho do investimento depende das características da área e da proposta do adotante.